Сирия, 19 января. В Дейр-эз-Зоре нейтрализован боевик ИГИЛ1. В Алеппо ВВС Сирии нанесли удар по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли пулеметную установку и несколько человек в Алеппо, в Идлибе обмениваются ударами с джихадистами.

Армия Турции и союзные силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в нападении в Хасаке на курдского боевика, в Дейр-эз-Зоре потеряло высокопоставленного террориста в ходе рейда SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Алеппо обстреливают позиции сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: в Дейр-эз-Зоре провели рейд, в ходе которого сумели нейтрализовать высокопоставленного члена ИГИЛ.

Международная коалиция: провела совместный с SDF рейд в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке продолжает патрулирование в районе Тель-Тамра.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо продолжаются бои между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Боевики оппозиции выпустили заявление на подконтрольном им медиаресурсе о том, что в ходе вылазки в район Аз-Захра им удалось уничтожить автомобиль с пулеметной установкой.

У поселка Кафр-Наха отряды радикалов открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии в окрестностях деревни Хан аль-Асаль, как передает агентство Aleppo AMC. Источник также сообщил, что в ответ вертолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет на юго-запад провинции и нанесли точечные удары с воздуха по местам скопления джихадистов в районе Кафр-Джум и в предместьях города Кафр-Таль.

На севере провинции курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили вылазку в район поселка Мараназ и Аль-Маликия, где базируются бойцы протурецкого ополчения. Местные источники передали корреспонденту агентства Step News, что протурецкое силы в ответ открыли огонь из тяжелой артиллерии по укрытиям SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» выпустили заявление о том, что ими был взорван автомобиль курдских радикалов «Демократических сил» на севере провинции, в районе города Бусейра. В салоне находилось несколько боевиков SDF, все умерли на месте.

По данным информагентства Deir Ezzor, курдские боевики совершили рейд совместно с силами международной коалиции. Детали операции не разглашаются, как и место ее проведения. Позднее, пресс-центр SDF выпустил сообщение о том, что в ходе рейда боевиками был нейтрализован высокопоставленный террорист «Исламского государства» иракского происхождения, который занимался ранее контрабандой нефти, а также занимался финансирование и «бухгалтерией» организацией.

Провинция Идлиб

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) в ходе боев на юго-востоке Идлиба сирийская армия потеряла 28 человек, со стороны радикалов погибло 19.

Как передает агентство Aram Media, возобновились ракетные обстрелы со стороны джихадистов позиций правительственных сил в районе поселка Абу-Дафна. Радикалы «Фронта национального освобождения» заявили, что им удалось ранить и убить несколько военнослужащих САА, а также повредить танк и одну пулеметную установку. Официального подтверждения потерь в рядах сирийской армии, однако, еще не поступало.

Провинция Хасака

Американские войска продолжают патрулировать северо-восток провинции у нефтегазовых месторождений. Местные источники сообщают агентству Halab Today, что конвой американских пикапов с военнослужащими ВС США был замечен утром на дороге у города Тель-Тамр. Ранее поступали сообщения, что американский конвой бронированных автомобилей перекрыл дорогу патруля военной полиции ВС РФ.

Неизвестными был убит курдский боевик в районе города Маркада, как передает медиаресурс Euphrates Post. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако, SDF подозревают, что за этим стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.