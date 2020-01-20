МЧС обнаружило 13 нарушений в бане, принадлежащей владельцу пермского хостела

Пермь, 20 января. Владельцу пермской мини-гостиницы, где произошел рано утром в понедельник прорыв трубы с кипятком, принадлежит еще баня. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно информации канала, в заведениях Сергея Щербакова сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций выявило огромное число нарушений. В хостеле было найдено 10 нарушений, в бане — 13.

Сам владелец отеля и бани на данный момент находится на допросе в Следственном комитете.

Прорыв трубы с кипятком произошел в мини-отеле «Карамель» 20 января. Как сообщал «Ридус», в результате погибли пять человек, еще шесть получили травмы и ранения.

Отель, как уточнил Infox.ru, находится в технических помещениях под пятиэтажным домом 1965 года возведения. Городские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.