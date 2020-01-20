Политолог Дудчак назвал «популистским трепом» заявление Гончарука о «негодяях» во власти

Москва, 20 января. Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о «негодяях и подонках» в органах власти является «популистским трепом», который не улучшит жизнь украинцев. Об этом заявил политолог Александр Дудчак.

Напомним, ранее в эфире телеканала «Украина 24» Гончарук сказал, что в украинских госорганах все еще работают «негодяи и подонки», поскольку не всех пока удалось вычистить, передает «Газета.ру». При этом украинский премьер подчеркнул, что большая часть этих людей сейчас испытывает дискомфорт. Также Гончарук пообещал, что скоро данные личности лишатся нелегальных способов обогащения, сообщает телеканал «360».

«Вряд ли он этим успокоит население, поскольку доходит информация о том, что творят чиновники. Население все прекрасно видит — по состоянию своих кошельков и холодильников», — прокомментировал слова Гончарука Дудчак.

По словам эксперта, коррупция на Украине вышла на новый уровень. Политолог обратил внимание на большую разницу в зарплатах чиновников и простых украинцев. Дудчак отметил, что сейчас в украинской власти идет борьба между различными группировками.

«Сейчас действительно получается так, что коррупцию узаконили — если ты дорвался до власти, то можешь назначать себе доходы, как считаешь нужным», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Дудчак подчеркнул, что заявления Гончарука не принесет никакого результата, поскольку вместо улучшения качества жизни украинцам предлагают слушать «бредовые идеи» о мнимой заботе о народе и борьбе с коррупцией.