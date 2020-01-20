Либеральная оппозиция и Ходорковский окончательно запутались, как относиться к поправкам в конституцию

Либеральная оппозиция до сих пор не определилась, как ей реагировать на изменения в государственном устройстве России. Алексей Навальный усиленно делает вид, что ничего не происходит, а Михаил Ходорковский решил примерить на себя роль президента и созвать свой конституционный совет, правда, лишь в Интернете.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в рамках которого предложил внести в государственное устройство страны ряд принципиальных изменений. Они должны сделать правительство более гибким, открытым и отвечающим современным вызовам. Чтобы нововведения вступили в силу, потребуется внести поправки в Конституцию России, что будет решено на всенародном голосовании.

Либеральные раскольники

Историческое предложение президента оказалось неожиданным для всех, в том числе для российской либеральной оппозиции, которая до сих пор не смогла определиться, как же реагировать на предстоящие перемены. Это привело к очередному обострению оппозиционного раскола между олигархом Михаилом Ходорковским и блогером Алексеем Навальным.

Так, Ходорковский выступил резко против любых изменений конституции, что весьма иронично, ведь раньше олигарх занимал ровно противоположную позицию. В 2015 году он призывал экспертов составить «правильную» конституцию для России, так как действующая, по его мнению, не работает. Теперь же Ходорковский призывает либеральную оппозицию грудью идти на защиту главного российского закона. Что называется, переобулся.

Не менее неожиданную позицию занял Навальный, который предложил своей аудитории ровно противоположную идею — не вмешиваться в предстоящий процесс. Он даже заявил, что не следует устраивать каких-либо митингов против перемен, хотя ранее всегда выступал за любые антироссийские акции.

Например, Навальный и другие сотрудники его «Фонда борьбы с коррупцией» полностью проигнорировали марш антифашистов в память о погибших от рук неонацистов журналистке Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове. А все потому, что участники марша попытались политизировать мероприятие и превратить его в акцию против внесения правок в конституцию.

Личное «конституционное собрание» Ходорковского

Если Навальный уже несколько дней пытается сделать вид, что послания президента не было, то Ходорковский всеми силами пытается вписаться в информационную повестку. В своем новом заявлении он уже не был столь категоричен. Например, Михаил Борисович даже готов согласиться с поправками в конституцию, но только если они будут рассмотрены конституционным собранием.

Что интересно, на сегодняшний день в России нет действующего закона, который бы регламентировал состав собрания. Всего было пять законодательных инициатив по этому вопросу, на основе которых можно оценить, кто же войдет в конституционное собрание, если оно будет созвано.

Во всех пяти законопроектах указаны следующие лица: президент России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов. По большому счету все те, кто и так уже принимает участие в разработке поправок, так что претензии олигарха явно не имеют под собой оснований.

Самое интересное, что Ходорковский грозит созвать в Сети свой собственный аналог конституционного собрания. Маловероятно, что в подобном мероприятии примут участие сенаторы и депутаты, поэтому было бы любопытно узнать, кто исполнит их роль, а уж президентом Ходорковский явно назначит себя.

Более того, учитывая раскол в либеральной тусовке, не будет на таком собрании многих представителей оппозиции. По факту выходит, что Ходорковский грозится обсудить проект поправок в Интернете только со своими сторонниками, многим из которых он платит зарплату, а правительство России якобы должно к этому «собранию» прислушаться. Вероятно, именно такое «демократическое устройство», где все оппоненты заблаговременно подкуплены, олигарх и считает идеальным.

Как бы то ни было, но реакция Ходорковского наглядно показывает, что никаких реальных способов повлиять на развитие России у него нет. Все, что он может сделать, — поговорить в Интернете с работниками своих структур вроде «Открытой России» (признана нежелательной в России) и разного рода «экспертами», которые в награду регулярно получают премии на многочисленных мероприятиях олигарха. Тем не менее бессилие не мешает Михаилу Борисовичу мечтать о захвате власти в России, и на свою мечту он не жалеет никаких денег.