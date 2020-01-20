Диетолог Соломатина рассказала, какие болезни может вызвать лечебная минералка

Москва, 20 января. Злоупотребление минеральными водами может привести к проблемам с почками и образованию тромбов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что воду с содержанием минералов нужно употреблять по врачебному предписанию. В такой воде содержится большое количество кальция, что может привести к образованию камней в почках.

Кроме того, повышенное количество кальция в организме плохо сказывается на свертываемости крови и приводит к появлению тромбов в сосудах, передает телеканал «360».

«Кальций также откладывается на сердечных клапанах, что может спровоцировать аритмию», — отметила диетолог.

Соломатина добавила, что лечебная минеральная вода не терпит бездумного употребления. Категорически нельзя пить лечебную воду в неограниченных количествах. Не стоит заблуждаться и думать, что таким образом вы оздоровитесь или «почистите» организм.

Она добавила, что даже у здоровых людей могут быть проблемы из-за злоупотребления лечебной минеральной водой, а вот столовую минеральную воду можно пить сколько угодно. На ней можно готовить пищу, заваривать чай. На пользу организму пойдет вода, которая содержит мало соли и умеренно минерализована.

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