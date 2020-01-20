Поргина ответила Меньшовой на упреки в трате средств, необходимых для лечения Караченцова

Москва, 20 января. Российская актриса Людмила Поргина ответила в жесткой манере на упреки по поводу трат денежных средств, предназначенных для лечения мужа Николая Караченцова. За кулисами шоу «Секрет на миллион» она пожелала телеведущей и актрисе Юлии Меньшовой пиара за счет мужа-инвалида.

Поргина рассказала о последней встрече с Меньшовой, в ходе которого между актрисами разгорелся конфликт.

«С Юлией мы встретились после возвращения из Китая. Она попросила рассказать о лечении Коли, а потом резко начала меня обвинять в трате денег на походы по французским ресторанам», — поделилась артистка.

Она добавила, что сильно расстроилась из-за слов Меньшовой.

«Честно, сказанное было очень оскорбительным для меня. Сейчас я пожелала ей забрать мой пиар. Пусть ее Игорь станет инвалидом!» — заявила Поргина.

По ее словам, Меньшову эти слова задели настолько сильно, что актриса не стала пожимать руку вдове Караченцова. Поргина также поделилась, что ей было тяжело оставаться фактически единственной опорой для своего тяжелобольного мужа.

Людмилу Поргину неоднократно обвиняли в растрате средств, необходимых для лечения Николая Караченцова после ДТП. В 2018 году, спустя 13 лет после трагического происшествия, актер умер.

Ранее «Известия» сообщали, что 27 октября, в день 75-летия Караченцова, на Троекуровском кладбище открыли памятник актеру. На памятнике Караченцов запечатлен в образе главного героя спектакля «Юнона и Авось» графа Резанова.