Пожарные ликвидировали возгорание на судне «Выборг» в Архангельске

Архангельск, 20 января. Пожарные ликвидировали возгорание на морском буксире «Выборг» в порту Архангельска. Соответствующую информацию передает МЧС РФ по региону, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, произошел в понедельник около 09.50 по московскому времени на судне «Выборг» на проспекте Никольский, 15. Спустя чуть больше получаса возгорание удалось ликвидировать.

«На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 34 человек и семи единиц техники», — сообщили в МЧС по региону.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и шесть пострадали при прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми. Смертельная трагедия произошла в ночь на 20 января.