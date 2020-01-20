Москва, 20 января. Национальная система платежных карт рассматривает варианты создания сервиса электронных чаевых. Об этом рассказали в пресс-службе НСПК.

Отмечается, что данный сервис может быть реализован при помощи QR-кода в разработанной Банком России Системе быстрых платежей. Как пишет ТАСС, в НСПК уточнили, что Систему быстрых платежей в России собираются дополнить электронными чаевыми.

Как подчеркнули специалисты, на сегодняшний день рассматриваются различные варианты реализации такого функционала. Плата может производиться как через оплату по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей, так и через другие сервисы НСПК.

Напомним, Центробанк в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. На сегодня в Системе быстрых платежей десять крупнейших банков. По информации на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 миллиона операций более чем на 55 миллиардов рублей. Средняя сумма одного перевода при этом составляет 8,8 тысячи рублей.

При этом в ноябре 2019 года ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей. Банк России зафиксировал «иные» компьютерные атаки на клиентов финансовых организаций. Мошенники, зная идентификатор клиента, которым является номер мобильного телефона, получали и другие данные. Как писала «Газета.ru», преступники звонили клиентам под видом сотрудников банков или из государственных органов.