Политолог Филиппов призвал ограничить работу Facebook из-за сливов данных пользователей

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов заявил о важности сохранения конфиденциальности данных российских пользователей.

Ранее стало известно, что компания Facebook не только сумела остановить, но и компенсировала падение собственных акций, связанное со скандалами вокруг утечек пользовательских данных. При этом соцсеть ставит новые рыночные рекорды.

На протяжении более чем двух последних лет Facebook постоянно попадает в скандалы, связанные как с вопросами конфиденциальности и защиты данных, так и с обвинениями в разрушении демократии и антимонопольными расследованиями Федеральной торговой комиссии (FTC). Так, основатель соцсети и гендиректор одноименной компании Марк Цукерберг был вынужден дважды давать показания в Вашингтоне. Такая полоса скандалов естественно повредила репутации сервиса, однако ценные бумаги Facebook прибавили более 50% в цене в конце 2019 года и уже поднялись более чем на 5% в 2020-м.

В конце 2019 года капитализация компании увеличилась более чем на 200 млрд долларов и сегодня превышает 630 млрд.

Комментируя ситуацию, независимый политический аналитик и социолог Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Facebook не просто так удержался на плаву. По мнению собеседника ФАН, компания может быть очень тесно связана с американским правительством, которое как раз и вкладывается в нее, сохраняя ее не просто работоспособной, но и активно развивая.

«Facebook давно стала монополистом в сфере социального взаимодействия по всему миру. Это самая популярная соцсеть, ежедневная аудитория которой может быть больше населения некоторых стран. Естественно, через такой ресурс можно продвигать любую политическую рекламу, влиять на массовое сознание определенных групп людей — продвигать свои интересы, в общем. Поэтому Цукерберг часто взаимодействует с правительством, хоть и на публике может утверждать обратное. Никто в Белом доме не откажется от такого влиятельного механизма, как Facebook», — говорит эксперт.

Использование же соцсети в России политолог предложил ограничить не только из-за возможного незаметного влияния на политические взгляды рядовых жителей страны, но и по причине серьезных проблем с безопасностью пользовательских данных.

«Они (руководство Facebook — Прим. ФАН) постоянно «сливают» данные миллионов пользователей. А зачем кому-то знать информацию о наших гражданах? Их фотографии, видеозаписи, пароли, предпочтения, переписка? Лучше использовать наши, отечественные аналоги. И безопасней, и российские компании исполняют российское же законодательство. Facebook же нам не подчиняется, и через него активно действует радикальная оппозиция», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее сообщал, что такие крупные интернет-площадки, как YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram представляют серьезную опасность. Они несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам.

В свою очередь сенатор Франц Клинцевич призвал тщательно проверить работу Facebook на предмет соблюдения законодательства РФ. Компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику. Она использовала методы идеологической цензуры, а также осуществляла вмешательство в российские выборы.