МИД Ирана анонсировал визит Володина в Тегеран

Тегеран, 20 января. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетит Иран на следующей неделе. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави на пресс-конференции.

«На следующей неделе спикер российской Госдумы посетит Иран для консультаций с иранскими официальными лицами», — рассказал иранский дипломат.

По словам Мусави, точная дата поездки Володина еще не определена. В ходе визита председателя Госдумы РФ планируется его встреча со спикером парламента Ирана. Темой переговоров станет сотрудничество и укрепление межпарламентских связей двух государств.

Отметим, что 14 января посол Ирана в России Казем Джалали встретился с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым. Джалали сообщил, что в скором времени состоится визит Володина в Иран. Также посол напомнил о создании российско-иранской парламентской комиссии, которая была образована по инициативе спикера Госдумы РФ и председателя парламента Ирана Али Ардашира Лариджани. Джалали рассказал, что в Тегеране состоится заседание данной комиссии.