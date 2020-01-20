Эксперт Разворотнева рассказала, сколько можно сэкономить на отмене комиссии по ЖКХ

Москва, 20 января. Отмена банковской комиссии при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволит сэкономить гражданам РФ до 5 тысяч рублей в год. Об этом сообщила журналистам в понедельник исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По словам эксперта, идея отменить банковскую комиссию при приеме платежей за ЖКУ является ожидаемым решением, поскольку рост тарифов вызывает раздражение.

«Если говорить об экономии, то здесь все зависит от региона, жилой площади и предоставляемых услуг… Проведя несложные подсчеты можно сказать, что экономия составит до пяти тысяч рублей в год», — обратила внимание Разворотнева.

Параллельно эксперт указала на то, что не все финансово-кредитные учреждения берут комиссию при приеме платежей за ЖКХ, но в небольших населенных пунктах комиссия может составлять от 1 до 3%, сообщает РИА Новости.

Она также обратила внимание, что для живущих в отдаленных местностях граждан — это «очень чувствительная история». Кроме того, Разворотнева добавила, что такая мера не отразится на собираемости платежей.

Как сообщали «Известия», в России хотят внести законодательный проект об отмене банковской комиссии при приеме платежей за ЖКУ.