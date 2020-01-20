УК подтвердила, что в пермском мини-отеле не было эвакуационного выхода

Пермь, 20 января. Эвакуационного выхода в мини-гостинице в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пять человек, не было, подтвердили в управляющей компании. Соответствующее сообщение УК «Профи-дом» опубликовала на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, как отмечается в сообщении, прорыв произошел на участке транзитной трубы 1962 года постройки.

«Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания». Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода», — отметили в УК.

Также в посте подчеркивается, что в результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов, в настоящее время специалисты ведут ремонтные работы. Управляющая компания «Профи-Дом» выразила глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

Напомним, трагедия, которая унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка, произошла в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», который находится в подвальном помещении жилого дома. Сотрудники полиции и криминалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело. В региональном Минздраве сообщили, что шесть человек пострадали при ЧП, трое из них отказались от госпитализации.

Житель Перми рассказал подробности происшествия в местной гостинице. По его словам, поток горячей воды добрался до самого порога гостиницы.