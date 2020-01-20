Москва, 20 января. Новый глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что в ближайшее время приоритетной задачей ведомства будет «обеливание рынка». По его словам, цель собрать как можно больше налогов — не может быть ключевой задачей ведомства. Егоров уточнил, что сделает все для того, чтобы уплата налогов была «неизбежной», но комфортной.

Новый глава ФНС Егоров рассказал, как будет работать с бизнесом. Как пишет газета «Ведомости», глава службы уточнил, что сначала оценят тех, кто попадает под регулирование и число налогоплательщиков. Потом ведомство проверит, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения. По данным издания «Газета.ru», если это подтвердится, то будет проведено тестирование на ограниченной группе, чтобы проверить, работает ли модель.

«Постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку», — резюмировал Егоров.

17 января премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы. Эту должность до него занимал сам Мишустин, но 15 января глава РФ Владимир Путин назначил его на должность премьер-министра России.

Нужно отметить, что до назначения Егоров был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Напомним, российское правительство подало в отставку 15 января после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Глава государства поблагодарил министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.