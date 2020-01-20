Жителям Москвы пообещали апрельскую погоду в конце января

Москва, 20 января. Апрельская погода будет ждать жителей столицы на этой неделе. Температура воздуха будет на 12 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики обещают, что начало недели отметится плюсовыми отметками. В понедельник столбики термометров покажут до 3 градусов тепла, а во вторник вырастут до 5 градусов выше нуля, передает РИА Новости.

Несущественное похолодание прогнозируется в четверг. Ветер переменится и будет дуть в северо-западном направлении, что приведет к минусовым отметкам термометров.

«В пятницу — легкий мороз, ночью даже до 4–9 градусов ниже нуля», — сказал Вильфанд.

Ранее ФАН сообщал, что аномально теплая погода будет царить в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и области.