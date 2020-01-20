Макгрегор прокомментировал пост Мейвезера о реванше

Лас-Вегас, 20 января. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост непобежденного боксера Флойда Мейвезера о реванше. По словам ирландского бойца, он видел пост Флойда о поединке.

«Это парень забыл упомянуть важную деталь: название моей компании! Да, реванш с Мейвезером будет, но когда придет время», — сказал боец MMA во время пресс-конференции по окончании турнира UFC 246.

Как сообщала «Газета.Ru», в августе 2017 года непобежденный боксер отправил ирландца в нокаут.

Накануне Макгрегор одержал первую победу за более чем три года, отправив в тяжелый нокаут американского коллегу Дональда Серроне. Бой между Конором и «ковбоем» продолжался всего 40 секунд, сообщает РИАМО.

Свою победу Макгрегор решил отметить в ночном клубе Лас-Вегаса. На опубликованных в социальной сети Twitter кадрах запечатлено, как ирландец танцует в окружении друзей и других посетителей заведения, передает телеканал «360».

Ранее Мейвезер анонсировал поединок с Макгрегором, следом боксер опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым.