Роскачество объяснило разницу между растительным и коровьим молоком

Москва, 20 января. Растительное молоко для здоровых людей нельзя назвать альтернативой коровьему, так как в нем нет молока в привычном понимании слова, сообщила глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Она подчеркнула, что растительное молоко — «совершенно другой продукт, и называть его молоком некорректно». По словам Абдуллаевой, «было бы правильным назвать этот продукт, например, напиток из кокоса, сои, риса», так как в нем нет молока. Ее слова приводятся на официальном сайте Роскачества.

Также, как заметила эксперт, у растительного и коровьего молока разный состав и разная пищевая ценность. Кроме того, важно понимать, что продукцию по-разному проверяют на микробиологические показатели и соответствие санитарным нормам. Лариса Абдуллаева заметила, что заменить коровье на растительное молоко лучше тем, у кого непереносимость молочного белка или лактозы.

«Но, безусловно, нужно понимать, что это не полная замена или альтернатива. Вы получите белок, но не такой, как в обычном молоке, а растительный. В молочном белке много незаменимых аминокислот, которых нет в растительном белке», — объяснила она.

Сухое молоко не менее полезно, чем цельное, подчеркнула Лариса Абдуллаева. По ее словам, фермерское молоко в некоторых случаях опасно для здоровья человека, так как оно может быть получено, к примеру, от больного животного.

Ранее исследователи Университета Бригама Янга в США сообщили, что биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают коровье молоко с низким содержанием жира.