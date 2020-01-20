Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки

Донецк, 20 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нарушали режим прекращения огня за последние сутки. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье, 19 января, представители ДНР сообщали о четырех нарушениях перемирия.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза», — заявил представитель республики.

Сообщается, что украинские военные обстреляли территорию 12 минами калибром 82 и 120 миллиметров. Кроме того, силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После государственного переворота жители региона провозгласили независимость территории. В ответ власти Украины начали военные действия против своих бывших граждан.

Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в рамках Минской контактной группы, а также «нормандской четверки». Несмотря на это, режим прекращения огня регулярно нарушается украинскими силовиками.