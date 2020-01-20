Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своей отставки. По словам политика, согласно Конституции страны, ему пришлось бы оставить свой пост в случае предъявления обвинений «в какой-то подлинной коррупции».

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — а не в какой-то политической вещи — чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — сказал он в интервью The Times of Israel.

Этот вопрос журналист издания задал Зеленскому в связи с сообщениями о борьбе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции. Политик уже попросил спикера кнессета предоставить ему парламентскую неприкосновенность после предъявленных ему обвинений в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Отметим, что от успехов борьбы с коррупцией на Украине зависит предоставление Киеву финансовой помощи со стороны Вашингтона. Так, в конце прошлого года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты не предоставили Киеву менее 10 млн долларов из общего объема военной помощи. Он уточнил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине Белый дом будет учитывать, ведется ли там борьба со взяточничеством.

Сейчас, по мнению американской стороны, дела в этом направлении на Украине идут неплохо. Так, в начале декабря минувшего года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский добился успехов в борьбе с коррупцией на Украине, однако проблема еще не решена. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор также заявил, что ситуация в этой сфере улучшилась.

3 января Национальное агентство по противодействию коррупции на Украине опубликовало декларацию о доходах Зеленского. Согласно этому документу, в прошлом году от работы со студией «Квартал 95» он получил более 210 тыс. долларов. Основную часть этой суммы, как уточняет «Газета.ру», составляет лицензионное вознаграждение за использование патента, авторских прав, франшиз.

В Киеве Зеленский владеет домом площадью 353 кв. м., квартирой площадью 131 кв. м., двумя парковочными местами, земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м., а также несколькими квартирами в совместной доле с супругой. Но это еще не все: есть у семьи Зеленских и недвижимость за рубежом, а именно: дом в Италии и апартаменты в Великобритании.