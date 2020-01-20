Москва, 20 января. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в социальной сети видео в шапке Мономаха с трехглавым орлом, инкрустированным камнями, похожими на драгоценные. Ролик появился в Instagram.

При этом в ушах Собчак на фото — «прославившие» ее серьги с ликом Христа. На видео Собчак позирует перед камерой в величественной и угрожающей позе. В подписи к посту Собчак рассуждает о политическом популизме.

В Сети раскритиковали Собчак за видео в шапке Мономаха. Пользователям не понравился наряд Собчак.

«Ксения, обновка вам к лицу, решили поцарствовать немного?» — посмеялся пользователь под ником serg.bibik.

«Не порть русский наряд своим присутствием, пожалуйста», — ответил в комментариях blesk_feo.

«Что ты несешь, Ксюша?» — не поняла поступок и слова Собчак doc_chernysheva.

«А вы сами когда что-то сложное делали для людей? Кроме сложных щей», — прокомментировал brut_almighty.

«Не велика ли шапка боярская», — пошутила elenakostrova6063.

Напомним, в начале января телеведущая Ксения Собчак поздравила поклонников с православным Рождеством. В социальной сети телеведущей была опубликована фотография иконы, на которой изображены святая Ксения и святой Константин. Хейтеры почитали, что этим Собчак намекнула на себя и своего супруга — режиссера Константина Богомолова.

Подписчикам поступок светской львицы не понравился. Поздравившую подписчиков с Рождеством Собчак раскритиковали за богохульство.

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. В ЗАГС пара приехала на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».