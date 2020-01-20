Поклонская предположила, что Европа может внести Украину в список запрещенных организаций

Москва, 20 января. Европа может внести Украину в список запрещенных экстремистских организаций, если в Киеве не разберутся с украинскими радикалами. Таким предположением поделилась депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в Instagram.

Депутат напомнила, что Великобритания наряду с нацистской символикой внесла в антитеррористическое пособие украинский трезубец и эмблему полка «Азов».

«По поводу головорезов «Азова» все ясно: данную группировку создал и возглавляет майдановский кормилец (или кормящийся) [глава МВД Украины Арсен] Аваков. Непонятно только одно: почему этот преступник до сих пор носит погоны офицера?» — написала Поклонская.

По словам депутата, трезубец оказался в британском антитеррористическом пособии, поскольку современные нацисты «слишком долго издевались» над гербом страны, избивая людей и разрушая Украину под этим символом. Депутат Госдумы считает, что Киеву следует сменить внесенную в экстремистский список символику.

«Послушайте, ведь никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами», — отметила Поклонская.

Депутат уверена, что украинским властям необходимо «поставить на место» радикалов, возглавляемых, по словам Поклонской, Арсеном Аваковым и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, иначе страна может попасть в европейский список запрещенных организаций, передает «Царьград».