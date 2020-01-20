Эксперт Кошкин объяснил повышение активности террористов в сирийском Идлибе

Военный эксперт Андрей Кошкин связал повышение активности террористов в сирийском Идлибе с проведением берлинской конференции по Ливии.

19 января радикальные исламисты из сирийской провинции Идлиб при помощи кустарных беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Как сообщили в Минобороны России, средства нападения были заблаговременно уничтожены расчетами сил противовоздушной обороны (ПВО) базы.

В военном ведомстве уточнили, что во время атаки российские средства наблюдения засекли три небольших беспилотника, приближавшихся с северо-востока.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — значится в сообщении МО РФ.

Как отмечают военные аналитики, в последние дни террористическая активность в Сирии значительно повысилась. Так, 17 января, по данным агентства Step News, свыше 15 солдат САА погибли в результате обстрела боевиками их позиций на фронте Абу-Джариф. Частично под их контроль перешли поселки Тель-Мусайтиф и Тель-Хатра, где радикалы захватили бронированный автомобиль сирийской армии.

На следующий день, 18 января, на юге провинции произошли столкновения между силами Дамаска, боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» (входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра»1) и так называемой оппозицией. Радикалы при помощи ракетной установки сумели подбить БМП САА у поселка Абу-Джариф.

Комментируя ситуацию, военный эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что усиление активности боевиков и атаки на Хмеймим связаны.

«Действительно, в последние дни нападения боевиков усиливаются, но вместе с активизацией радикалов, действующих с поддержкой бронетанковой техники, БМП и танками, происходят атаки на базу Хмеймим. Это им необходимо, чтобы отвлечь российских военных, попытаться прекратить вылет ударной авиации ВКС во время наземных атак в Идлибе. И только благодаря усиленной артиллерийской подготовке со стороны сирийских войск, а также грамотной работе ПВО базы их атаки зачастую проходят без потерь», — поясняет аналитик.

По мнению Андрея Кошкина, активизация действий радикалов в провинции Идлиб также может быть связана с берлинскими переговорами по мирному урегулированию в Ливии.

«Часть радикалов, как мы знаем, перебрасывается из Идлиба в Ливию, этим занимается Турция, которая также является участником переговорного процесса по урегулированию в североафриканской стране. То есть это политический ход Анкары, которая пыталась отвлечь Москву на происходящие в САР события. К тому же надо понимать, что сегодня в Идлибе происходит попытка объединить очень много иностранных наемников, это попытка объединить всех террористов под одним фронтом», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, последние нападения террористов на российскую авиабазу происходили в конце декабря прошлого года. Тогда средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА без ущерба для базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.