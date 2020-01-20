Психолог Борис Хигер назвал причину расставания Николаева и Королевой

Москва, 20 января. Психолог Борис Хигер назвал причину расставания композитора Игоря Николаева и эстрадной исполнительницы Наташи Королевой. По словам специалиста, артисты разошлись не из-за неверности Николаева, как предполагали фанаты.

Как считает Хигер, Николаев не удовлетворял «главную русалку страны» во время интимной близости. По словам эксперта, певица требовательна к мужчинам в сексе, а композитор не подходил ей по темпераменту, что стало причиной ухудшения отношений и расставания, пишет «Экспресс газета».

После развода с Николаевым певица познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, а в 2003 году пара пара поженилась. Психолог выразил уверенность в том, что этот человек полностью удовлетворяет Королеву в сексуальном плане, поэтому их отношения наполнены гармонией. У супругов есть сын Архип, которому в предстоящем месяце исполнится 17 лет.

Николаев женат на 37-летней Юлии Проскуряковой, которая восхищается талантом своего супруга. 17 января композитор отметил 60-летие и впервые после 19 лет молчания рассказал о своих отношениях с экс-супругой Королевой. На сегодняшний день, по словам певца, он не подписан на аккаунты Наташи в социальных сетях, но она периодически отмечает его на разных постах, и он иногда даже ставит лайки в ответ.