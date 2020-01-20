Россия изготовила для Нигерии семь вертолетов Ми-35

Москва, 20 января. Россия изготовила для Нигерии оставшиеся семь вертолетов Ми-35 в рамках заключенного контракта, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

По его словам, они будут поставлены сразу после получения соответствующих платежей.

«Вертолеты Ми-35 для Нигерии изготовлены, как только приходит платеж, мы сразу отправляем машины. Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов», — сказал РИА Новости источник.

В октябре сообщалось, что Россия и Нигерия заключили контракт на поставку боевых вертолетов Ми-35. Как сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук в ходе форума Россия — Африка, контракт предполагает поставку 12 боевых вертолетов.

Как подчеркивает «Газета.ru», сумма контракта составляет на сумму не менее $100 млн. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что российские вертолеты, в том числе Ми-35, становятся все более востребованными на рынке.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол». Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для ликвидации бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений наземных войск. Ми-35М оборудован модернизированным высокоточным оружием. Кроме того, машина способна выполнять боевые задачи 24 часа в сутки при любых погодных условиях.

Вертолеты Ми-35 могут оснащаться системами управляемого и неуправляемого стрелково-пушечного, ракетного и бомбардировочного вооружения.

Ранее стало известно, что холдинг «Вертолеты России», входящий в государственную корпорацию Ростех, открыл в бразильском городе сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-35М. Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Игорь Чечиков, сервисный центр, который открыт в городе Белу-Оризонти, сертифицирован бразильскими авиационными властями.