Среди жертв прорыва трубы в пермском мини-отеле есть один ребенок

Пермь, 20 января. Один ребенок погиб в результате прорыва трубы отопления в отеле в Перми. Об этом сообщил представитель Минздрава Пермского края.

«Возраст (несовершеннолетнего) уточнить не можем, на месте работает следственная группа», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, ЧП в отеле «Карамель» в Перми произошло в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, еще три человека получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Еще трое пострадавших отказались от госпитализации.

По данным «КП-Пермь», мини-гостиница располагалась в подвальном помещении, в ней не был предусмотрен запасной выход, и у людей просто не было шансов выбраться наружу, когда произошла коммунальная авария, и кипяток начал буквально литься на них. В настоящее время здание огорожено, на месте работают все оперативные службы города.

По факту гибели пяти человек в результате прорыва трубы отопления в отеле в Перми было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России (Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняет «Газета.ру».