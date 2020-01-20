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Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Техаса, есть жертвы

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Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Техаса, есть жертвы

Хьюстон, 20 января. Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в американском штате Техас в воскресенье вечером, в результате происшествия два человека получили смертельные ранения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на техасскую полицию.

Согласно информации канала, еще пять человек пострадали и были доставлены в медицинскую клинику, состояние троих врачи оценивают как критическое.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал конфликт между посетителями заведения.

Другие подробности пока не приводятся.

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Источник: CNN
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