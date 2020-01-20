Зеленский призвал называть улицы на Украине именами героев, не провоцирующих конфликты

Киев, 20 января. Украине следует строить общую историю, поэтому героями в стране должны считаться те, чьи имена не провоцируют конфликты в обществе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Times of Israel.

По словам украинского лидера, вопрос героизации очень сложный и деликатный. Он напомнил, что существуют герои, которых почитают на западе и в центре Украины.

«Есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что понимает разные чувства жителей страны, поэтому он не раз призывал строить общую историю государства.

«Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», — предложил Зеленский.

Украинский лидер уверен, что героями на Украине должны считаться те люди, чьи имена не провоцируют конфликт в обществе. Именно в честь таких личностей стоит называть улицы и устанавливать памятники. Кроме того, по мнению Зеленского, решение этого вопроса нужно вынести за пределы политической сферы, передает «Газета.ру». Президент Украины напомнил, что в стране есть много современных героев, например, ученых, спортсменов и писателей, которых уважают все.

Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, экс-президент страны Петр Порошенко инициировал так называемую декоммунизацию. В связи с этим украинские власти изменили названия многих населенных пунктов и улиц. Также в стране демонтировали ряд памятников. Кроме того, началась героизация украинских националистов, в частности, Степана Бандеры, что вызвало осуждение Израиля, Польши и России.