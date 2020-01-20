Ростех создаст авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только российские самолеты

Москва, 20 января. Ростех планирует учредить авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только российские самолеты. Об этом заявил индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков.

По его словам, в настоящее время программу развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и всей сферы авиастроения актуализируют. В частности, выдвинута идея создания новой авиакомпании.

«Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции Уральского завода гражданской авиации», — сообщил Сердюков.

Создание авиакомпании призвано дать импульс для развития региональных перевозок и повысит мобильность жителей России.

«Во-вторых, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию», — отметил руководитель Ростеха.

Он также заявил, что сейчас прорабатывается схема эксплуатации российской авиатехники в различных отраслях.

«Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо, разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно», — считает Сердюков.

Он подчеркнул, что отечественные самолеты могут эксплуатироваться долго, отвечать требованиям комфорта и безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину подготовить предложения по созданию авиакомпании, которая будет эксплуатировать только отечественные самолеты для перевозок в пределах Дальневосточного федерального округа.