Прага, 20 января. Президент России Владимир Путин является сильным политиком и в этом никто не сомневается, заявил глава Чехии Милош Земан.

Он назвал российского лидера «сильной политической личностью». Выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, он подчеркнул, что в этом факте никто не сомневается. Земан рассказал о политической силе Путина.

«Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, канцлер ФРГ Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15 раз, если не ошибаюсь», — подчеркнул глава Чехии.

Напомним, жители Германии считают, что наиболее значимую роль при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Опрос был проведен институтом YouGov. 22% опрошенных назвали самым значительным политиком Меркель, 20% — Путина, 19% высказались за президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению 16% опрошенных, ключевую роль в мировой политике играет американский президента Дональд Трамп. При этом часть опрошенных выбрала как самую значимую фигуру в политике руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — 12%. 29% жителей Германии при этом считают, что решить крупные проблемы в 2020 году не удастся ни у кого.

Кроме того, стали известны результаты другого опроса. Согласно данным, немцы доверяют Макрону больше, чем канцлеру ФРГ Меркель. По словам социологов, они готовы верить французскому лидеру, несмотря на то, что он провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции продолжаются протесты. Самым низким при этом оказался рейтинг президента США Дональда Трампа — 89%.