Депутат Гутенев назвал своевременной идею по отмене комиссии за платежи по ЖКХ

Москва, 20 января. Заместитель главы комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отреагировал на идею по отмене банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

По его словам, такой законодательный проект, безусловно, порадует абсолютно всех россиян.

«Речь идет, наверное, о том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят за коммунальные услуги, то главным образом он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют значительную часть бюджета», — объяснил депутат.

По словам Гутенева, предложение «очень своевременное и полезное», сообщает RT.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на председателя «Единой России» Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. По его словам, российский регулятор поддерживает это предложение. Ожидается, что документ внесут до конца предстоящего месяца.

Как сообщала «Газета.Ru», на сегодняшний день комиссия по платежам за ЖКХ для граждан составляет от 0,5 до 2%.