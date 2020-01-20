Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»



Москва, 20 января. Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

В одну батарею входят шесть «Панцирей-С1», уточнил собеседник агентства РИА Новости. Он напомнил, что контракт на поставку стороны заключили еще в прошлом году. Президент Сербии Александр Вучич говорил о закупке на учениях «Славянский щит» в конце октября. Тогда речь шла только об одном комплексе. Тогда же Вучич заявил, что Сербия рассматривает вариант закупки российских ЗРК С-400 «Триумф».

На сегодняшний день Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Белград уже приобрел семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на вооружение ВКС России в 2019 году поступили 27 боевых машин из состава комплексов ПВО «Панцирь-С» и одна зенитная ракетная система С-350. Об этом журналистам рассказал заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант Андрей Юдин. По его словам, эта техника была направлена в учебный центр ВКС.