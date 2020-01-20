Москва, 20 января. Страны-должники скоро начнут возвращать России деньги за военную технику. Об этом рассказал источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Отмечается, что страны-импортеры вернут долги за российскую военную технику, они задолжали Москве около трех миллиардов долларов из-за проблем с перечислениями платежей. Как пишет РИА Новости, на данный момент система оплаты налажена.

Как уточнил источник, Россия отходит от доллара и почти перешла на национальные валюты, в числе которых и евро.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ РФ превысила 62%, однако нужно продолжать обновление.

На торжественном приеме, который был посвящен Дню ВМФ, лидер РФ заявил, что «долг РФ — приумножить могущество Военно-морского флота России — надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты». Как считает российский лидер, их успешное развитие является обязательным условием повышения безопасности страны и россиян.

Путин подчеркнул, что Россия уделяет ключевое внимание вопросам укрепления флота, при этом уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.

Президент поблагодарил всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Он напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница. Путин указал на то, что у РФ мощный флот с богатой историей. Морское дело уже более трех веков является одним из самых почитаемых в России, сказал глава страны.