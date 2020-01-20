Россияне смогут покупать «красивые» автомобильные номера через Госуслуги

Москва, 20 января. Министерство экономического развития РФ разработало правила продажи автомобильных госзнаков, которые позволяют россиянам выкупать «красивые» номера через портал Госуслуги.

По данным СМИ, чтобы приобрести «красивые» автомобильные номера, нужно будет заплатить повышенную государственную пошлину или выкупить их в ходе аукциона. Соответствующие правила будут разработаны в каждом регионе отдельно, пишет Kp.Ru.

Один из автоэкспертов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что есть очень много людей, которые готовы платить за «красивые» номера. По его словам, этот фактор показывает определенный статус владельца машины.

«А еще есть масса людей, помешанных на нумерологии. Считается, что восьмерка и девятка приносят деньги. Поэтому, если видите машину с красивым сочетанием этих цифр, то скорее всего ее обладатель осознанно сделал такую «инвестицию», — признался автоэксперт.

Новые правила, которые разработали в Минэкономразвития, должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года. Предполагается, что все «красивые» номера будут находиться в единой электронной базе. МВД РФ будет загружать все свободные номера на сайт Госуслуг, после чего любой желающий сможет абсолютно законно приобрести понравившийся госзнак. Об этом пишет «Коммерсант».

«Основная задача, которая стояла перед нами — легализовать рынок. Сейчас в России нет возможности выбора госномера перед его установкой на машину. Мы предлагаем новое регулирование и надеемся, что оно будет удобным для пользователей, — отметили в министерстве.

Как пишет Ura.ru, в Минэкономразвития РФ также рассказали, что в России каждый год выдают более четырех миллионов автомобильных номеров, а цена за «красивые» госзнаки может варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. По информации представителя министерства, в настоящее время «красивый» номер будет стоить около 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые государственные регистрационные знаки для автомобилей появятся в России в наступившем году. Типоразмеры знаков будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. По информации «Газеты.ru», во время разработки проекта планировалось ввести номера для электромобилей с буквой «Е», а также использовать новые немецкие шрифты.