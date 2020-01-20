Москва, 20 января. Президент России Владимир Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях 19 января из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он написал об этом в Telegram-канале.

Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях. Как говорится на сайте Кремля, 19 января президент посетил Берлин и принял участие в Международной конференции по Ливии. Он встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в 2019 году Путин окунался в прорубь в Подмосковье. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства на протяжении нескольких лет окунается в прорубь на Крещение.

Напомним, в крещенских купелях побывало более двух миллионов человек в ходе празднования Крещения Господня в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ночь на 19 января в России прошло более восьми тысяч религиозных мероприятий, посвященных христианскому празднику Крещения.

Отмечается, что за безопасностью и охраной правопорядка во время церковных обрядов в храмах и монастырях, а также в местах купания, следили свыше 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, была привлечена Росгвардия, частные охранные организации, а также добровольцы из народных дружин.

Волк отметила, что задействованные ведомства не допустили нарушения общественного порядка.