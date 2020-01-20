Эксперты Росконтроля назвали лучшего изготовителя вафельных тортов

Москва, 20 января. Сотрудники Росконтроля дали рекомендации по выбору и покупке вафельных тортов. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

Так, всего эксперты проверили торты пяти брендов: «Шоколадный принц» торговой марки «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» предприятия «Бабаевский», «Ореховый» торговой марки «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино».

Росконтроль зафиксировал проблемы с трансжирами в глазури. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасным считается содержание транс-изомеров в составе большинства пищевых жиров на отметке не выше 2%. Однако в торте «Шоколадный принц» их оказалось 38%, в десерте «Шоколадница с фундуком» — 43%, «Бабаевской Белочке» — 39%, «Ореховом» — 58%. По словам экспертов, повышенное наличие трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому их содержание четко прописано в стандартах качества.

По итогам проверки Росконтроль выяснил, что все образцы, кроме торта «Ореховый» от «Яшкино», безопасны по микробиологическим показателям. Однако к приобретению рекомендован может быть лишь один — торт марки «ВкусВилл».