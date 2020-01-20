Казань замахнулась на планку в пять миллионов туристов в год

Корреспондент ФАН приехал в Казань, именуемую «третьей столицей России». Правда, несмотря на это, перед приездом его познания о городе, как и у многих россиян, сводились к нулю. На поверку Казань оказалась крайне современным и интересным городом, который способен многим удивить даже искушенного туриста. Недаром местные чиновники говорят о том, что с началом бурного развития внутреннего туризма россияне валом повалили в столицу Татарстана.

Популярные российские трэвел-блогеры пишут в своих постах, что «Казань — это красиво, но на пару выходных». С ними легко согласиться — при условии, что вы ничем всерьез не интересуетесь, а просто хотите в новой обстановке походить по барам и клубам. Если же вы хоть немного интересуетесь историей, памятниками, опытом сосуществования культур и обустройства городского пространства, то рискуете застрять в Казани на неделю-другую. Например, того же блогера Илью Варламова отсюда было не вытащить почти десять дней, и по итогу он остался от татарской столицы в восторге (что, как известно, большая редкость).

Местные экскурсоводы любят напоминать — Казань стала российским городом только в XVI веке, после завоевания Казанского ханства царем Иваном Грозным. Тогда и сформировался современный вид города, возникла уникальная городская среда, где в западную городскую структуру внедрены элементы восточного города. Она чувствуется здесь повсюду, что для петербуржца, привыкшего к плоским пространствам, выглядит необычно. Как и то, что Казань стоит на холмах, и по многим улицам приходится подниматься в гору.

По словам главы комитета по развитию туризма в Казани Дарьи Санниковой, в 2019-м Казань посетило около 3,5 млн туристов, из них примерно 85% — из России. В целом за последние десять лет объем турпотока в город вырос втрое.

«Главная причина — в том, что нам удалось изменить и усовершенствовать туристическую инфраструктуру, — указывает глава национального комитета по туризму Сергей Иванов. — В городе построены несколько десятков новых трехзвездочных гостиниц и хостелов, проложены необычные туристические маршруты. Кроме того, мы ведем работу по «продвижению» Татарстана и его столицы во многих регионах России. И в последние годы эта работа стала давать наглядный результат, в том числе и потому, что в стране вошел в моду внутренний туризм».

По впечатлениям корреспондента ФАН, и жителю российской «глубинки», и москвичу здесь понравится многое. Например, то, что Казань — один из самых безопасных городов России. Во-первых, потому, что в местной культуре не принято много пить, даже в самых залихватских местных барах, в пятницу вечером трудно найти пьяных. Поэтому агрессивные подростки и взрослые на казанских улицах уже не встречаются. Во-вторых, в отдельных, особенно окраинных, районах уличная преступность до последнего времени была — однако в последние годы буквально весь город оказался утыкан видеокамерами наблюдения.

«В первую очередь мы постарались поставить их в самых «проблемных» точках города, — говорит начальник Управления информационных технологий и связи мэрии Казани Рифат Ханнанов. — Вместе с домоуправлениями и участковыми мы пошагово, поквартально вычисляли, в каких углах дворов, в каких проездах чаще всего возникали драки, случались нападения или другие «разборки». Теперь все эти места оборудованы видеонаблюдением, и проблем в них просто не возникает. Такая же картина — и в центре Казани, тем более туристическом».

К тому же здесь на очень высоком уровне находится сервис общественного питания. Проще говоря — тут можно зайти практически в любое заведение, не боясь ни отравиться, ни разориться. По ходу своего пребывания в столице Татарстана корреспондент ФАН несколько раз наобум заглядывал в самые различные заведения, от ресторанов национальной кухни до скромных кафе, и неизменно оставался в полном восторге. Отдельным показателем для меня стало то, что в любом, самом скромном кафе есть безукоризненно чистый, сияющий туалет, с салфетками, современными сушилками для рук и т. д.

Еще один важный момент — в Казани повсеместно хорошие дороги: ни ям, ни выбоин. Разбитые участки встречаются, но лишь в некоторых окраинных дворах. Кроме того, городские власти смогли справиться с проблемой припаркованных машин вдоль улиц. Как сообщили корреспонденту ФАН в комитете по транспорту, в городе созданы огромные парковочные зоны (платные, бесплатные, а также для отдельных категорий водителей). И за парковку «как попало» здесь серьезно бьют водителей по карману. Зато даже платные парковки имеют тут вполне вменяемые цены, и все это — аккуратно, современно, доступно, удобно.

При этом на всех более-менее значимых перекрестках города работают инспекторы ДПС, поэтому водителей-лихачей в Казани тоже не видно. Также по всему городу вдоль дорог установлены камеры — любую трассу тут можно переходить хоть с закрытыми глазами, ведь нарушать правила местным водителям и в голову не придет.

«Еще одно важное преимущество нашего города — здесь всегда есть, куда пойти и чем развлечь себя и свою семью. Нескучно будет ни взрослым, ни детям, — говорит замглавы МО Казани Евгения Лодвигова. — По всей Казани открыты сотни кафе и ресторанов, масса кинотеатров и прогулочных зон, есть парки аттракционов, поющие фонтаны, цирк, дельфинарий, аквапарк, кукольный театр и так далее».

«Отдельным удовольствием в Казани (для тех, кто умеет его получать) может стать шоппинг, — продолжает Лодвигова. — Здесь действительно много крупных торговых центров с полным набором трендовых магазинов, самый крупный из которых — ТЦ «Кольцо», который заодно служит главным визуальным ориентиром для всех приезжих. Ну и, разумеется, к услугам гостей Казани — традиционные «туристические жемчужины» вроде Казанского кремля, Кремлевской набережной, Татарской слободы и прочих «открыточных» достопримечательностей».

В казанском кремле, как убедился ФАН, два главных place of interest — восстановленный православный храм Казанской Божьей матери и мечеть Кул-Шариф, которые символизируют собой мирное сосуществование в городе двух популярных религий. Впрочем, помимо храма в кремле, по всей Казани раскидано более десятка красивейших православных храмов, многим из которых несколько сотен лет. Поэтому в православное Крещение по всему городу плыл торжественный колокольный перезвон.

«Понимаешь, в Казани изначально живут татары, они составляют добрую половину населения. И у них — свой менталитет, близкий к восточному, но они привыкли жить бок о бок с русскими и уважать их культуру и вероисповедание, — говорил мне в одном из модных городских баров местный видеоблогер Юрий Воробьев. — С одной стороны, они довольно консервативные, немного закрытые, со строгими нравами. С другой — с гостями они всегда приветливы и радушны, а эчпочмаки, чак-чак, бугульма и татарская музыка, — все это вместе создает неповторимый татарский флоу. Поэтому туристов притягивает сюда, как магнитом».

По словам казанских чиновников и работников туриндустрии, следующая «планка» для них — это пять миллионов туристов в год. С учетом темпов увеличения турпотока в последние годы, эта задача более чем реальна. Тем более, что из Казани многие тургруппы затем едут в окрестные «точки притяжения» — древние комплексы Болгар и Свияжск. Растущий интерес как российских, так и иностранных туристов к Казани чувствуют и международные отельные сети вроде Hilton, Marriott и Ibis, которые уже открыли или вот-вот откроют здесь гостиницы под своим брендом.

Судя по соцсетям, вопросом о том, «а не поехать ли на праздники в Казань?», сегодня задаются все больше российских семей. А на вопрос, почему всем им сегодня стоит сюда приезжать, глава казанского комитета по туризму Сергей Иванов реагирует мгновенно: «Потому что у нас — самая вкусная кухня, богатейшая история, сотни потрясающе интересных мест, и вообще: Казань — это город 1001 удовольствия!».