Очевидец рассказал подробности ЧП в пермском мини-отеле

Пермь, 20 января. Житель Перми рассказал подробности смертельного чрезвычайного происшествия в местной гостинице, в результате которого погибли пять человек.

Мужчина сообщил, что поток горячей воды добрался до самого порога гостиницы. По его словам, даже представить страшно, что было внутри самого здания гостиницы. Житель Перми пояснил, что живет недалеко от места ЧП.

«Моя жена выглянула в 04.00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было», — рассказал мужчина, отметив, что гостиница располагалась в доме более шести лет.

В ночь на 20 января в мини-отеле под названием «Карамель» в Перми прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли не менее пяти человек, еще троих медики доставили в больницу с серьезными ожогами. На место смертельного ЧП незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, следователи районного отдела и криминалисты центрального аппарата СК.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе СК РФ проинформировали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновникам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до десяти лет.