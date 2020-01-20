«Шереметьево» планирует продать 30% акций аэропорта

Москва, 20 декабря. Московский аэропорт «Шереметьево» может продать 30% акций воздушной гавани. Сейчас переговоры по продаже ведутся с четырьмя основными инвесторами.

По словам председателя совета директоров аэропорта Александра Пономаренко,продажа 10% планировалась еще в 2017-2018 годах, когда строился ТЗК, терминал В, тоннели и грузовой терминал. Все эти объекты по соглашению с Росимуществом должен был профинансировать частный акционер «Шереметьево», и, как признался Пономаренко, у аэропорта даже были опасения, что средств не хватит. Но в конечном итоге все объекты были сданы к ЧМ-2018, и «Шереметьево» даже получило экономию, и тема о продаже 10% была закрыта.

«Сейчас мы в другой истории: рассматриваем продажу 30%-го пакета. В том числе как возможный источник получения средств на выкуп у государства 30% акций «Шереметьево», — пояснил он в интервью газете «Ведомости».

Говоря о приблизительной стоимости акций, он отметил, что она является вопросом торговли и переговоров и зависит от множества факторов.

«Например, у нас рост в 2020 году снизится, а в 2021 году, наоборот, планируем ускорение. Но насколько мы сможем эти прогнозы доказать в переговорах? Поэтому называть цифры я бы не хотел», — добавил Пономаренко.

На сегодняшний день является — крупнейший аэропорт России. 66% акций воздушной гавани принадлежит компании «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Еще 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта также являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».