Россиянам советуют избегать уличных банкоматов

Москва, 20 января. Россиян предостерегли от обналичивания денег в уличных терминалах. Владельцы пластиковых карт рискуют попасть на удочку мошенников, когда проводят финансовые операции в уличных банкоматах. Об этом говорят специалисты Роскачества.

Отмечается, что самый распространенный вид мошенничества — установка считывателей карт. Незаметные, компактные устройства могут считывать платежную информацию, которая может быть использована для создания дубликата банковской карты.

«Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, или просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый пин-код», — говорят специалисты Роскачества.

Обезопасить себя от потери денег и нервов просто: достаточно использовать терминалы, которые находятся в банковских офисах. В помещении дежурит охрана, а консультанты затрудняют действия мошенников, передает «Подмосковье сегодня».

В Роскачестве посоветовали быть бдительными. Стоит присматриваться к подозрительным людям рядом с банкоматом, где вы планируете проводить финансовую операцию. Когда вводите пин-код, прикрывайте клавиатуру ладонью.

При любых подозрительных операциях с вашей банковской картой, производимых без вашего ведома, необходимо обращаться в банк, чтобы ее заблокировать.

«Банальная спешка и уверенность в том, что с вашими деньгами ничего не случится, — это то, на чем наживаются преступники», — сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее ФАН сообщал, что услуга SMS-банкинга поможет оперативно отреагировать на действия мошенников с вашей картой. Кроме того, специалисты советуют использовать карты с микрочипом с которого сложнее считать информацию.