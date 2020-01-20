Пермь, 20 января. Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском мини-отеле «Карамель». Жертвами ЧП стали пять человек.

Трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле, расположенном на цокольном этаже жилого дома. Как сообщает «ФедералПресс», медики прибыли на место происшествия через 10 минут после вызова. Три человека доставлены в больницу с ожогами.

После гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Расследование передали в центральный аппарат СК.

На место происшествия приехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщает телеканал «360».

Как пишут СМИ, это уже не первый прорыв трубы в пермском мини-отеле. Так, Infox.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza передает, что осенью 2019 года в «Карамели» случилось аналогичное ЧП, при этом затопило тот же номер, что и сейчас. Тогда комната пустовала, поэтому трагедии удалось избежать.