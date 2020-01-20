Москва, 20 января. Эксперты определили 10 кроссоверов, которые не заинтересовали российских покупателей в 2019 году. Как уточнили специалисты, объемы продаж указанных моделей за год не превысили 250 экземпляров.

Автомобильные эксперты назвали самые непопулярные кроссоверы в России. Лидером антирейтинга стал кроссовер Chery Tiggo 2 китайского производства — за минувший год дилеры китайской марки реализовали в России 251 единицы этой модели.

Как считают эксперты, главным недостатком техники является слабый 106-сильный двигатель, который вынуждает водителя заметно рисковать даже при выполнении обычного обгонного маневра. При этом второе место антирейтинга досталось японскому кроссоверу Honda Pilot (продано 228 экземпляров). Основным недостатком машины называют завышенный ценник.

Как пишет «Российская газета», далее идет Jeep Renegade со 176 продажами за год. В список были включены китайские Brilliance V5 (165 продаж), Foton Sauvana (125 продаж), а также HTM Bolliger (11 продаж) и Lifan X70 (87 продаж). Кроме того, в этот перечень попали французский Peugeot 2008 (37 продаж) и американский Jeep Cherokee (127 продаж).

Ранее были названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России. В российском автопарке кроссоверов и внедорожников больше всего автомобилей Lada: доля отечественных машин составляет 12,44% на начала года.

По данным аналитиков на начало 2019 года, в России насчитывается 9,95 млн автомобилей сегмента SUV. Большая часть из них Lada (1,237 млн единиц, 12,44%). Автомобиль Lada 2121 является самым распространенным в парке SUV.

На второй строчке расположились кроссоверы и внедорожники марки Toyota — 10%. На один процент меньше в парке SUV машин марки Nissan. Доля SUV бренда Chevrolet составляет 7%.

В десятку рейтинга также попали Mitsubishi, «УАЗ», Hyundai, KIA, Renault, Suzuki.