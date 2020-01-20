Эксперты Carbuyer назвали топ-10 самых комфортных автомобилей

Лондон, 20 января. Автомобильные специалисты из Британии провели исследование и составили топ-10 самых комфортных машин современности. Об этом сообщает в понедельник портал Carbuyer.

Отмечается, что включенные в перечень модели оценивались исключительно из соображений комфорта для водителя и пассажиров, а технические параметры не рассматривались. Так, лидером рейтинга стал представитель немецкого концерна — Mercedes-Benz E-Class. Британские эксперты назвали модель достаточно мощной, но при этом экономичной, с умеренно плавным ходом и высокотехнологичным интерьером.

Вторая строчка досталась Citroen C3, третья позиция оказалась у Jaguar XF. Британская модель признана комфортной для всех пассажиров и удобной в управлении.

Кроме того, по мнению британских экспертов, высоким уровнем комфорта обладают чешская Skoda Superb и шведская Volvo S90, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Далее по списку идут Mercedes-Benz S-Class и BMW 5 Series, Land Rover Range Rover и Rolls-Royce Ghost, а также Infiniti Q30.

Ранее специалисты назвали десятку кроссоверов, которые не заинтересовали российских покупателей в ушедшем году. Так, продажи таких машин за 12 месяцев не превысили 250 экземпляров.