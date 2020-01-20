Камчатские спасатели отыскали мужчину, который заблудился и провел три дня на улице

Камчатка, 19 января. Спасатели отыскали мужчину, который потерялся на севере Камчатки. Водитель снегохода сбился с маршрута из-за непогоды и провел трое суток под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

Тревогу забил родной брат мужчины. Он обратился в спасательное ведомство с заявлением, что его 39-летний родственник пропал, когда ехал из села Ивашка в село Карага.

К поискам подключились волонтеры. Вместе со спасателями они прочесали 500 километров предполагаемого маршрута. Поиски велись в охотничьих домиках и водоемах. Пропавшего водителя обнаружили вблизи устья реки Макаровка, передает телеканал «360».

Мужчина рассказал, что не учел плохие метеоусловия, когда выдвигался по маршруту. Он сбился с пути и понял, что потерялся. Топливо, которое находилось в снегоходе, использовал для розжига костра и обогрева. Столбики термометров показывали отметку в минус 20 градусов.

Отыскавшегося водителя отправили на обследование в больницу. Медики зафиксировали у него легкую степень обморожения кистей и стоп.

Ранее ФАН сообщал, что волонтеры нашли десятилетнюю школьницу, которая пропала в городе Карасук Новосибирской области. Сильно истощенного ребенка в бессознательном состоянии отыскали в запертом подвале местного общежития. Как она оказалась в подвале общежития, на данный момент неизвестно.