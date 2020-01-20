Пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле в Перми. События дня. ФАН-ТВ

Конференция по Ливии прошла в Берлине В Берлине прошла Международная конференция по Ливии. Встреча собрала, буквально, представителей всего света, но, главное — в столицу Германии прибыли ключевые персоны: маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаез Саррадж – именно их и предстоит «помирить» делегатам. За стол переговоров также сели Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Таип Эрдоган,Эммнуэль Макрон, представители Италии, Великобритании, США, стран Ближнего Востока и Африку, а также ООН и других международных организаций. Итоги прошедшей конференции пока не оглашены, но известно, что ее участники приняли итоговый документ. Российский лидер, Владимир Путин в ходе переговоров провел встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсолой фон дер Ляйен.

России вернут долги за оружие Три миллиарда долларов постепенно возвращаются в Россию. Это долги за вооружение, закупленное другими государствами в 2018 году. Проблемы с перечислением возникли из-за расчетов в валюте. Дело в том, что в США действует закон «О противодействии противникам Америки». Он предусматривает введение санкций против тех стран, которые закупают оружие у России. По факту это санкции против российского ОПК. Но система оплаты меняется, теперь прорабатывается механизм, при котором страны-импортеры смогут рассчитываться с Россией национальной валютой. Между тем объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, а ежегодный экспорт достигает 15 миллиардов долларов.

В Перми погибли постояльцы отеля В Перми день начался с ЧП: в частном отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, по имеющимся данным, пять человек погибли, есть пострадавшие. Дело в том, что апартаменты располагались на цокольном этаже, при прорыве их затопило кипятком. Сейчас на месте происшествия дежурят бригады «скорой помощи» и другие оперативные службы. Туда же отправился губернатор Пермского края Максим Решетников. Сообщается, что в гостинице не было запасных выходов. Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело.