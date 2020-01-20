Лондон, 20 января. Принц Гарри впервые прокомментировал ситуацию с отказом от королевских титулов, заявив, что это вызывает у него «большую печаль».

Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских титулов. По его словам, когда он женился на Меган Маркл, они были «полны надежд» и готовы были служить.

«По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что всё это заканчивается подобным образом, — сказал он.

Как пишет Sky News, Гарри уточнил, что они вместе с супругой хотели «продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств, и ему очень жаль, что их решение обернулось такими последствиями».

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее высочества и не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи, об этом сообщаелось в заявлении Букингемского дворца.

В заявлении отмечается, что изменения в статусе принца Гарри и Меган Маркл вступят в силу весной 2020 года. В заявлении королевы Елизаветы II подчеркивается, что членам королевской семьи «после продолжавшихся много месяцев бесед и недавно прошедших переговоров» наконец удалось найти компромисс, благодаря которому семье принца удастся кардинально изменить образ жизни. Елизавета II отметила, что гордится тем, как быстро Меган Маркл получилось стать членом семьи.

Супружеская пара также намерена вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реставрацию их резиденции.

Гарри и Меган намерены создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Также появлялись сообщения, что Меган Маркл уже получила работу в студии Disney.