СК возбудил уголовное дело после гибели людей в пермском мини-отеле

Пермь, 20 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при прорыве трубы в пермском мини-отеле «Карамель». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства. Виновникам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли не менее пяти человек, еще трое были госпитализированы с ожогами, передает НСН.

Для сбора доказательств на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарат СК. Также на месте работают следователи районного отдела и криминалисты. Они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Осмотреть место происшествия эксперты смогут после ликвидации последствий аварии. Кроме того, на место прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает радио Sputnik.

По данным СМИ, это не первый прорыв трубы в «Карамели». Как передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza, в сентябре прошлого года в мини-отеле уже лопалась труба, причем затопило тот же номер, что и сейчас. Тогда комната пустовала, поэтому никто не пострадал.