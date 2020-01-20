Ozon сократит почти всех курьеров

Москва, 20 января. Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тысяч человек.

Сообщается, что к концу 2020 года собственные курьеры Ozon будут доставлять лишь незначительное число товаров, большая же часть доставок будет возложена на партнеров. Эксперты считают реорганизацию компании «вынужденной мерой под давлением китайских интернет-магазинов».

Как утверждают источники внутри компании, курьерам будут обеспечены комфортные условия при расторжении трудовых договоров. Сообщается, что они могут получить компенсацию в 3-4 заработных платах за расторжение договора.

«Число штатных агентов доставки сократится в несколько раз, это будет происходить постепенно», — сообщают в пресс-центре фирмы, подчеркивая, что количество внешних партнеров, особенно в регионах будет расти.

В компанию говорят, что партнерами по доставке станут компании малого и среднего бизнеса, которые «благодаря этому создадут тысячи рабочих мест по всей России».

Благодаря этому шагу Ozon перейдет на работу по модели логистической платформы. Как объясняют в компании, ритейлер будет непосредственно принимать заказы у клиентов и распределять их между курьерами, осуществлять клиентскую поддержку, а также отвечать за сохранность и целостность товаров.

«Рынок показывает, что именно за платформенными решениями будущее: запуск товарного маркетплейса позволил нам быстро увеличить ассортимент товаров, в декабре 2019 года мы запустили логистический маркетплейс по развитию последней мили — пунктов выдачи и постаматов», — сообщают в пресс-центре Ozon.

Представители компании подчеркивают, что переход на платформенную модель доставки — очередной шаг развития в этом направлении.