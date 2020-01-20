«Коммерсант» опубликовал доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Москва, 20 января. Российское издание «Коммерсант» рассказало об источниках доходов главы Кабмина РФ Михаила Мишустина и его жены за последние пять лет.

Так, в 2014 году прибыль Мишустина составила 23,2 млн рублей (его супруги — 160,1), в 2015 году — 19,5 млн рублей (80,9 млн), в 2016 году — 18,9 млн рублей (77,3 млн), в 2017 году — 19,3 млн рублей (68,5 млн). Два года назад Мишустин заработал 19 млн рублей, его супруга — 47,7 млн рублей.

По информации газеты, ключевая часть доходов Мишустина — результат инвестирования денежных средств, заработанных им до 2010 года в предпринимательской сфере, пишет «Царьград».

Отмечается, что в конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР открыл «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в России рынка вычислительной техники. Это учреждение взаимодействовало с Sun, HP, Microsoft, Intel. Так, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом заместителем руководителя налоговой службы, он уже был весьма обеспеченным человеком.

К примеру, коттедж в поселке на Николиной Горе супруги купили почти 20 лет назад на деньги, заработанные им в «Международном компьютерном клубе», отмечает Deita.ru.

После работы в государственных структурах Мишустин руководил «Объединенной финансовой группой», которая управляла большими инвестициями, в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе». Кроме заработной платы, указывает НСН, он получал гонорары по сделкам.

Обязательным условием возвращения на государственную службу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него денежных активов, которые он отдал супруге — Владлене Мишустиной. После чего активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, показаны в доходах Мишустиной.

Как уточняет «Коммерсант», продать активы в одночасье было сложно осуществимо, поэтому они реализовывались в рассрочку.

На прошлой неделе правительство во главе с председателем Дмитрием Медведевым объявило, что уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин предложил занять пост главы Кабмина РФ руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Государственная дума утвердила его кандидатуру.