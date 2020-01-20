Москва, 20 января. Блогер Дэн Билзерян, больше известный как «король Instagram», проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив на победу Дональда Серроне в бою против Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в социальной сети.

«Король Instagram» проиграл миллион долларов за 40 секунд из-за победы Макгрегора. Поединок прошел 19 января. Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде. Для победы спортсмену понадобилось 40 секунд. Макрегор выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

В марте 2019 года знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор был задержан во Флориде после того, как разбил телефон фаната и унес его с собой. Инцидент произошел возле клуба LIV в Майами-Бич, где проводил время боец. Выходя из заведения, Макгрегор встретился с фанатом, который хотел сфотографироваться со спортсменом.

Однако ирландец не был настроен дружелюбно, выхватил у парня телефон, разбил его и ушел, забрав устройство с собой. Потерпевший оценил стоимость гаджета в одну тысячу долларов.

Адвокат спортсмена назвал произошедшее «небольшой перебранкой».

Также отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора и пригласил в Дагестан на турнир по самбо. О том, что ирландский боец прощен за оскорбления в адрес отца и сына Нурмагомедовых, заслуженный тренер России сообщил сам во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.