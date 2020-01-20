Зеленский рассказал о налаживании диалога с Путиным

Киев, 20 января. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он смог наладить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью изданию The Time of Israel.

Зеленский напомнил, что ранее у него состоялись встреча и несколько телефонных бесед с российским лидером. По его словам, Киеву и Москве удалось создать формат для диалога, который привел к некоторым важным договоренностям и решениям.

«Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными», — обратил внимание он.

По мнению Зеленского, Путин понимает, что Украина является независимым и суверенным государством, «самой большой страной в Европе».

Как сообщала «Газета.Ru», 9 декабря прошлого года в столице Франции состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча президентов РФ и Украины. Лидеры двух стран общались почти полтора часа. По окончании парижской встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли в деловом ключе. Зеленский указал, что беседа завершилась «ничьей».

Политологи и многие эксперты назвали факт диалога президентов России и Украины выходом на «качественно новый уровень», а также спрогнозировали улучшение российско-украинских отношений.

Как ранее сообщал НСН, новая стратегия национальной безопасности Украины (СНБО) предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Москвой.