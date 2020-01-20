Три человека стали жертвами неизвестного мужчины с ножом в Лондоне

Лондон, 20 января. Три человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел вечером 19 января в районе Редбридж. Правоохранители получили жалобу на нарушение общественного порядка. Прибыв на место, полицейские обнаружили тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями, передает «МИР24».

Очевидцы рассказали, что на молодых людей напал мужчина, который затем скрылся с места преступления. Личности жертв неизвестного злоумышленника на данный момент устанавливаются, пишет «Ридус».

Лондонская полиция начала расследование убийства. На месте преступления работают специалисты, назначены все необходимые экспертизы. Также полиция попросила жителей британской столицы сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании, передает телеканал «360».

Напомним, в ноябре 2019 года мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Прибывшие на место полицейские ликвидировали преступника. Нападение было признано терактом.